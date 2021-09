Rusiya ŞOKDA: Nazir təlim zamanı öldü

Rusiyanın Fövqəladə Hallar naziri Yevgeniy Ziniçev təlim zamanı həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlim zamanı nazirliyin işçisi qəflətən suya düşüb. Onu xilas etmək üçün suya tullanan 55 yaşlı nazir, qayaya çırpılaraq həyatını itirib. Bəzi mənbələrə görə, suya düşən nazirliyin işçisi yox operator olub.

Məlumata görə, nazirliyin işçiləri fövqəladə hallar zamanı yarana biləcək fəsadların aradan qaldırılmasına dair təlimlər keçirmiş. Hələlik hadisənin dəqiq səbəbləri barədə rəsmi açıqlama yoxdur.

