Parisdə dünyaca məşhur Bulgari mağazasından 10 milyon avro dəyərində qızıl oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, silahlı şəxslər mağazaya daxil olaraq, soyğun törədib. Ardınca onlar avtomobil və digər nəqliyyat vasitələri ilə ərazidən uzaqlaşıb. Dərhal hərəkətə keçən polis 4 nəfəri saxlayıb.

Soyğunda dəqiq neçə nəfərin iştirak etdiyi məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.