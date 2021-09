Parlamentin payız sessiyasında ilk komitə iclası keçirilib

Sentyabrın 8-də Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsi 2021-ci ilin payız sessiyasında onlayn formatda birinci iclasını keçirib.

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, komitənin sədri Bəxtiyar Əliyev əvvəlcə Milli Məclisin payız sessiyasının başlanması münasibətilə deputatları təbrik edib, onlara uğurlar arzulayıb. İclasın gündəliyi təsdiq olunandan sonra komitə sədri gündəliyin birinci məsələsi olan Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2021-ci ilin iyunun 1-dən iyulun 9-dək keçirilən növbədənkənar sessiyası ərzində Elm və təhsil komitəsində görülmüş işlərin hesabatını təqdim edib.



Bildirilib ki, ötən növbədənkənar sessiya ərzində komitənin 3 iclası keçirilib, komitənin gündəliyinə çıxarılan qanun layihələri müzakirə edilərək Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olunub.



Bəxtiyar Əliyev diqqətə çatdırıb ki, növbədənkənar sessiya dövründə komitəyə daxil olan ərizə, məktub və müraciətlər komitədə geniş təhlil olunub, araşdırılıb, müvafiq tədbirlər görülüb və ya onların həlli üçün aidiyyatı qurumlar qarşısında məsələ qaldırılıb. Hesabat dövründə Elm və təhsil komitəsinin üzvü olan deputatlar xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq seçicilərin qəbulunu həyata keçiriblər və görüşlərdə qaldırılan məsələlərə diqqətlə və həssaslıqla yanaşıblar.



Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsi sədrinin müavini Musa Qasımlı və komitə üzvü İsa Həbibbəyli hesabatla bağlı çıxış edərək sənədi qənaətbəxş sayıblar və bildiriblər ki, komitə üzvləri hesabat müddətində karantin qaydalarına əməl etməklə seçicilərlə sıx əlaqə saxlayıblar, ictimai-siyasi proseslərdə fəallıq göstəriblər, bir çox məsələlərlə bağlı mətbuatda mütəmadi çıxışlar ediblər.

