ABŞ səfirliyinin Kabildə tərk etdiyi səfirlik binasının divarına “Taliban” bayrağı çəkilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, binanın divarları əvvəlcə qara rəngə boyanıb. Ardınca “Taliban”ın lehinə şüarları yazılıb. Məlumata görə, bina nəzarətə götürülüb. “Taliban” binaya kənar şəxslərin daxil olmasına icazə vermir.

Qeyd edək ki, avqustun 31-nə qədər ABŞ hərbçiləri və diplomatları Kabili tərk edib.

