"Cindy Crawford" yenidən "Pepsi"nin reklamında - FOTO

Amerikalı supermodel "Cindy Crawford" ilk dəfə 1992-ci ildə oynadığı Pepsi reklamında yenidən çəkiləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə model İnstaqram səhifəsində məlumat verib. 55 yaşındakı model paylaşdığı fotoda, ağ bir köynək və "Daisy Duke" markasından olan qısa denim şortu ilə qırmızı Lamborghini-nin qarşısında bir qutu soda içərək dayanıb. Fotoda "Crawford"un saçları dağınıqdır və o böyük halqa sırğaları, yüksək dabanlı ayaqqabısı ilə möhtəşəm görünür. Məlumata görə, modelin bu reklamda yenidən çəkilməsində məqsəd Viskonsin əyalətinin Madison şəhərində yerləşən Amerika Ailə Uşaq Xəstəxanası üçün pul yığmaqdır. "Crawford"un sözlərinə görə, bu tibb mərkəzində həkimlər onun qardaşını xərçəng xəstəliyindən müalicə ediblər.

