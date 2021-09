2022-ci ilin dövlət büdcəsi sentyabr ayının 15-dək parlamentə təqdim ediləcək

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihəsi və sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri cari ilin sentyabr ayının 15-dək Nazirlər Kabinetinə, sentyabr ayının 25-dək Azərbaycan Prezidentinə təqdim ediləcək.

Mtebuat.az xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyindən bildirilib.

Məlumata görə, növbəti addım olaraq, 2022-ci il üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi ona əlavə edilmiş digər sənədlərlə birlikdə cari ilin oktyabr ayının 15-dən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq Milli Məclisinin müzakirəsinə və təsdiqinə təqdim ediləcək.

