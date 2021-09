Lerikdə kişi yaxın qohumunun həyat yoldaşını qaçırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oxu.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, A.T adlı şəxsin qaçırdığı qadın əmisi oğlu Y.L.-nın həyat yoldaşıdır.

Sosial şəbəkədə yayılan məlumatlara görə, hadisə ilə bağlı şəxslər arasında mübahisə yaşanıb.

Hüquq-mühafizə orqanları faktı təsdiq edib.

Sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, faktla bağlı Lerik Rayon Polis Şöbəsinin İstintaq qrupu tərəfindən araşdırma aparılır.

