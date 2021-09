Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərindəki qanunsuz hərbi birləşməyə yeni “rəhbər” təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı yazıb.

Məlumata görə, erməni general-mayor Kamo Vardanyan bu “vəzifəyə” təyin olunub.

Vardanyan 2006-cı ildə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Silahlar Akademiyasını, 2019-cu ildə isə Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Hərbi Akademiyasını bitirib.

