Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Quba üzrə keçmiş nümayəndəsi və rayonun axundu Elnur Əfəndiyevlə intim görüntüləri yayılan qadın L.S.-in və ona kömək etdiyi bildirilən İftixar Ağayevin cinayət işi üzrə maraqlı məqamlar üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, L.S. Qubada işlədiyi mağazanın müdiri İftixar Ağayevin köməyi ilə evinə kamera quraşdırıb. Daha sonra axundu evə dəvət edərək, onunla intim əlaqədə olmasını videoya çəkib. Onlar E.Əfəndiyevi bu görüntüləri yaymaqla hədələyərək ondan pul tələb ediblər. L.S. və İftixar Ağayev axundun qarşısına şərt qoyublar ki, ya 75 min manat pul verməli, ya da qadına ev almalıdır. E.Əfəndiyev həmin tələbləri yerinə yetirmədiyinə görə həmin şəxslər görüntüləri internetdə yayıblar.

Qadın özünü təqsirli bilməyərək ifadəsində göstərib ki, 2008-ci ildən etibarən Elnur Əfəndiyevdən dini dərslər alıb. Əvvəllər Elnur ona Quran oxumağı öyrədib, daha sonra isə xüsusi münasibət göstərməyə və qrupdan ayrı fərdi dərslər keçməyə başlayıb. Vaxt keçdikcə qadın Elnurun təsiri altına düşüb və ona inanıb. Daha sonra axundun tövsiyyəsi ilə qadın məsciddə işləyən Seymurla evlənib:

“Seymurla nişanlandıqdan sonra Elnur məni inandırdı ki, mən ikinci bir şəxslə kəbin kəsdirməsəm, həyatımda faciələr baş verəcək. İkinci şəxsin isə özü olduğunu və xoşbəxt olmaq istəyirəmsə, onunla cinsi əlaqəyə girməli olduğumu dedi. Amma mən Seymurla toyuma hələ 1 ay qaldığını və toydan öncə onunla cinsi əlaqədə olmağın mümkün olmadığını dedim. Axund isə dedi ki, təbii yolla cinsi əlaqə vacib deyil, biz qeyri-təbii yolla, qucaqlamaq, öpmək və hətta oral sekslə məşğul ola bilərik. O, söz verdi ki, qızlıq bəkarətimə toxunmayacaq”.

İfadəyə əsasən, din xadimi qadını bu fikrə inandırıb və toyundan öncə Qubadakı Ağ məsciddə axundla intim əlaqədə olublar. Elnur Əfəndiyevlə L.S-in münasibətləri qadın Seymurla evləndikdən sonra da davam edib. Onlar mütəmadi cinsi əlaqədə olublar: “Axund dedi ki, mənimlə cinsi əlaqədə olsan, cənnətə sorğu-sualsız gedəcəksən”.

2015-ci ildə əri Seymurla münasibətləri korlanan L.S. boşanıb və 2016-cı ildə Qubada elektronika mağazasının sahibi İftixar Ağayevin yanında işə düzəlib. Bu müddətdə də qadının axundla münasibətləri davam edib. Amma bir gün L.S. müdiri İftixar Ağayevə 10 il ərzində Elnurun başına açdığı oyunları danışıb.

Qadın ifadəsində deyib ki, evdə tək qalan uşaqları izləmək məqsədi ilə İftixardan evinə kamera quraşdırmasını istəyib.

Digər təqsirləndirilən İftixar Ağayev isə ifadəsində bildirib ki, axund Elnur Əfəndiyevlə yaxın münasibətləri olub: “Bir müddət sonra öyrəndim ki, Elnur qadını cinsi istismara məruz qoyurmuş.Bunu sübut etmək üçün evə kamera yerləşdirməyi təklif etdim. Əldə etdiyim videonu tanışlarım Teymur, Məhəmməd, Rəsul və Elşada göstərdim. Həmin şəxslərlə birlikdə məsələni aydınlaşdırmaq üçün axundla görüşdük. Axund deyilənləri boynuna aldı və hər şeyi kəbin kəsdirərək etdiyini dedi. Elnur Qurana əl basdı ki, L.S. ilə ərindən ayrılandan sonra intim münasibətləri olub. Bizdən üzr istədi. Mən kameranı qadının axunda şər atmasından şübhələndiyim üçün quraşdırmışdım. Qadının axunddan pul və ev tələb etməsinin mənə heç bir aidiyyatı yoxdur. Mən Elnuru hədələməmişəm”.

Zərərçəkmiş axund E.Əfəndiyev isə ifadəsində deyib ki, L.S hamı kimi məscidə gəlib, namaz qılıb, dini ayinləri yerinə yetirib. Hətta o, L.S. ilə məscidin işçisi Seymurun toylarında ağsaqqal kimi iştirak edib, onların kəbinini də özü kəsib:

“Evlilik dönəmində onlar arasında yaranan problemləri mən həll etmişəm. 2015-ci ildə Seymur arvadının məscidin imamı Anarla telefon danışıqlarına şahid olub və buna görə ondan boşanıb. Hətta boşandıqdan sonra mənim məsləhətimlə Seymur o qadına aliment ödəyib. O xanımı da mağazaya işə mən düzəltmişəm. Bir gün yanıma gələrək, müdirin ona sataşdığını və əxlaqsız təkliflər etdiyini dedi. Müdir isə mənə L.S.-nın başqa oğlanla münasibəti olmasından şübhələndiyini, ona görə də, işdən çıxardığını dedi. Daha sonra onun maddi çətinliyi və ailəyə ehtiyacı olduğunu görüb L.S. ilə qeyri-rəsmi (dini kəbinli) ailə qurdum”.

Axundun ifadəsinə görə, o L.S. ilə bir neçə dəfə onun evində cinsi əlaqəyə girib və aralarındakı münasibətlərin hamısında qadının öz razılığı olub. 2019-cu ilin avqustunda qadın evinə quraşdırdığı gizli kamera vasitəsi ilə onların intim görüntülərini qeydə alıb və hədə-qorxu gəlməyə başlayıb:

“L.S məndən ona ev almağımı, əks halda videonu yayacağını dedi. Avqustun sonlarında Dərbəndli din xadimi Hacı Adil, İftixar Ağayev, Teymur, Məmməd, Rəsul və Elşad mənimlə görüşərək videogörüntülərdən xəbərdar olduqlarını dedilər. Teymur dedi ki, İftixar Ağayev L.S.-nın icazəsi ilə onun evinə kamera quraşdırıb. Sonra qadın həmin görüntüləri Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə göndərdiyindən məni işdən çıxardılar. Daha sonra video sosial şəbəkələrdə yayıldı”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.