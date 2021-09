Qarabağda itkin düşmüş daha bir erməni hərbçinin meyitinin qalıqları tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hərbçinin qalıqları Cəbrayılda aşkar edilib.

Onun şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı məhkəmə-tibb ekspertizası təyin olunub.

