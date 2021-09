Bakıda döyülmə hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

Mübahisə zəminində bir neçə nəfər tərəfindən döyülən 1986-cı il təvəllüdlü Bayramov Daşqın Zülfüqarov oğlu təcili yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

Müayinə zamanı ona sol tərəfli qabırğaların sınığı və bədənin müxtəlif dərəcəli əzikləri diaqnozları qoyulub.

Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.