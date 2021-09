Müğənni Afət Fərmanqızı atası barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni atasının görkəmli alim olduğunu deyib.

"Atam Fərman Həsənov alim olub. Ulu öndər Heydər Əliyev atamı elm sahəsindəki fəaliyyətinə görə "Xalqlar dostluğu" ordeni ilə təltif edib. Özüm də ixtisasca biologiya-kimya müəlliməsiyəm. İki universitet bitirmişəm", - A.Fərmanqızı bildirib.



