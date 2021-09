Ramin Bayramlı istefa verdi - ÖZÜ AÇIQLADI

TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı o, özünün tvitter hesabında yazıb.

"Artıq TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən ayrılmağım üçün ərizə ilə müraciət etmişəm.

İstər 44 günlük haqq savaşımızda, istərsə də, ümumbəşəri bəla sayılan COVİD-19 virusu ilə mübarizədə çiyin-çiyinə çalışdığımız dəyərli məsləkdaşlarıma öz təşəkkürümü bildirir, bu yolda canlarını qurban vermiş həkimlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Bundan sonra da Vətənimə və Xalqıma xidmətimi davam etdirəcəyəm". - deyə R.Bayramlı qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.