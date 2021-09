Azərbaycanın veteran futbolçusu Yaşar Babayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1966-cı ildə "Neftçi"nin heyətində SSRİ çempionatının bürünc medalını qazanmış Y.Babayev 80 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Yaşar Babayev 1963-1971-ci illər ərzində “Neftçi”nin heyətində 219 oyunda meydana çıxıb.

Allah rəhmət eləsin!

