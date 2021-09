Daxili İşlər naziri, genelar-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Gəncə şəhər Nizami rayon Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi, polis polkovnik leytenantı Qoşar Əliyev tuttuğu vəzifədən azad olunub.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Q.Əliyev Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Baş əməliyyat müvəkkili təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.