Türkiyə şəhid verdi

İraqın şimalında PKK terrorçuları tərəfindən açılan atəş nəticəsində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu şəhid olub, daha biri yaralanıb.

Bu barədə Metbuat.az Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, terrorçular Türkiyə ordusunun Pençe-Şimşek antiterror əməliyyatı zonasını atəşə tutublar.

Yaralanan hərbi qulluqçu hospitalizə edilib.

Nazirlikdə şəhid olan hərbçinin ailəsinə, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə və Türkiyə xalqına başsağlığı veriblər, yaralanan hərbçiyə tezliklə sağalmağı arzulayıblar.

