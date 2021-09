Tibb Universitetinin dosenti, tanınmış ictimai xadim Rəşid Mahmudovun oğlu infarkt keçirib.

Metbuat.az "Oxu.az"a istinadən xəbər verir ki, R.Mahmudovun oğlu xəstəxanaya yerləşdirilib.

Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

