Rusiyanın İrkutsk vilayətində L-410 sərnişin təyyarəsi sərt eniş edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, hava gəmisi Kazaçinski yaşayış məntəqəsindən 4 kilometr cənub-qərbdə sərt eniş edib.

O, Kazaçinskiyə İrkutskdan uçurmuş. Təyyarənin göyərtəsində iki ekipaj üzvü daxil olmaqla, 14 nəfər olub. Eniş zamanı hava gəmisi tamamilə sıradan çıxıb. Bir neçə nəfər xəsarət alıb.

Rusiya FHN təyyarənin sərt eniş etməsi barədə məlumatı təsdiqləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.