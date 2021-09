"Hüquqi Yardım" İctimai Birliyinin sədri, hüquqşünas İlqar Qasımov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət əvvəl insult keçirən hüquqşünas bu gün dünyasını dəyişib.



Allah rəhmət eləsin!

