Türkiyəli məşhur aktrisa İrem Sak yeni eşq macərası ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa özündən 11 yaş kiçik basketbolçu Furkan Korkmazla sevgilidir.

İ.Sak 24 yaşlı sevgilisi ilə ilk dəfə ötən gecə birlikdə görüntüləniblər.

