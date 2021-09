“Çox uzun müddətdən sonra Azərbaycan məktəbi ənənəvi tədris formatında dərslərə başlayır. Biz tam hazırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri təhsil naziri Emin Əmrullayev “Real TV”də yayımlanan “Mir Şahinin vaxtı” verilişinə müsahibəsində deyib.

“Bu şəraitdə başlamaq kifayət qədər məsuliyyətdir. Ümidliyik ki, bu tədris ilində tədrisimizi arasıkəsilmədən sona çatdıracağıq”, - deyə o bildirib.

