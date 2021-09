Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşı koronavirusdan vəfat edib.



Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, nazirliyin kargüzarlıq işləri üzrə əməkdaşı Arzu Qurbanova bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxub.



Aparılan müalicələrə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

