Fərid Qayıbov: "İdmanda növbəti nailiyyətləri əldə edə bilərik"

"Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin Gənclər və İdman Nazirliyinə rəhbər təyin olunmağım haqda sərəncamı ilə mənə göstərdiyi etimad, mənim üçün böyük şərəfdir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov özünün feysbuk səhifəsində yazıb.

"Əminəm ki, Azərbaycanda qurulmuş güclü idarəçilik sistemi və ixtisaslaşmış komanda ilə idmanda növbəti nailiyyətləri əldə edə bilərik. Mən bütün həmkarlarım, dostlarım və bütün dünya üzrə idman ictimaiyyəti nümayəndələrinə təbrik və xoş arzularına görə öz təşəkkürümü bildirirəm", - nazir qeyd edib.

Qeyd edək ki, Fərid Qayıbov Prezident ilham Əliyevin sərəncamı ilə sentyabrın 7-də gənclər və idman naziri təyin edilib.

