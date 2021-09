Rusiyanın İrkutsk vilayətində L-410 sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 4 nəfərin həyatını itirdiyi açıqlanıb. 1 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli Nəqliyyat Prokurorluğu belə açıqlama yayıb. Bildirilib ki, ötən gecə baş verən hadisə zamanı göyərtədə 16 nəfər olub. Məlumata görə, mühərrikdə baş verən yanğından sonra pilotlar təcili eniş etməyə qərar verib. Sərt eniş zamanı layner parçalanıb.

Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.