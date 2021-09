İtaliyanın Pezaro şəhərində start götürəcək aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan idmançıları bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışda ölkənin 3 idmançısı mübarizə aparacaq. Qadınların mübarizəsində Nurcan Cabbarlı və Dilarə Qurbanova, kişilərdə isə Vladimir Dolmatov qüvvəsini sınayacaq.

Qeyd edək ki, sentyabrın 17-də başlayan yarış 3 gün davam edəcək. Avropa çempionatına 22 ölkədən 325 idmançı qatılacaq.

