Azərbaycan Premyer Liqasında IV turun oyun cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sentyabrın 18-20-də baş tutacaq matçların vaxtı və yeri müəyyənləşib. Belə ki, “Qəbələ” turun ilk günündə “Səbail”lə qarşılaşacaq. Qəbələ şəhər stadionundakı oyun saat 17:00-da başlayacaq. Matç “CBC Sport” kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

IV tur

18 sentyabr (şənbə)

17:00. “Qəbələ” – “Səbail”

Qəbələ şəhər stadionu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.