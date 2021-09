Hazırda Heydər Əliyev prospekti Hava limanı istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə edilir.

Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilib.

Qeyd edilib ki, sıxlığa səbəb Milli Gimnastika Arenasının qarşısında baş verən yol nəqliyyat hadisəsidir.

Agentlik sürücülərdən diqqətli olmağı xahiş edir.

