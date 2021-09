ABŞ-da stadionda qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, stadionun tavanından asılı qalan pişik tamaşaçıları hərəkətə keçirib. Pişik çırpınaraq tavandan tutunmaq istəyib. Ardınca o özünü aşağı buraxıb. Lakin tamaşaçıların diqqəti sayəsində pişik tələf olmayıb. Tamaşaçılar pişikin düşəcəyi yeri təxmin edərək, həmin ərazidə bayraq tutublar. Pişik həmin bayrağın üzərinə düşərək sağı qalıb.

