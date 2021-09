Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, MR-in Babək rayonunda 67 yaşlı Əli Məmmədov gəlini 19 yaşlı Jalə Məmmədovanı boğaraq qətlə yetirib.

Ə.Məmmədov tutulub.

Faktla bağlı Babək Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

