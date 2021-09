Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistana başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat XİN-in rəsmi “Twitter” hesabında paylaşılıb.



“Pakistanın Xayber-Paxtunxva əyalətində 20 nəfərin həlak olması xəbəri bizi kədərləndirdi. Musson yağışları və palçıq sürüşməsi nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı verir, yaralıların tezliklə sağalmasını diləyirik”, - deyə məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.