İstanbulda baş tutan toy zamanı xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yallı zamanı ərazidə olan pirotexniki vasitələr bomba kimi partlayıb. Həyəcan yaşayan qonaqlar ərazidən qaçıb. Gəlin və bəy də uzaqlaşıb. Hadisə zamanı fəsad olmayıb. Bir müddətdən sonra toy bərpa olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.