Türk kinosunun sultanı kimi tanınan 76 yaşlı tanınmış aktyor, ssenarist, rejissor və yazıçı Türkan Şoray İnstaqram hesabında paylaşdığı foto ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 20 kilo arıqlayan Şoray da estetik etdirən məşhurlar sırasına qatılıb. Artıq çəkisindən xilas olan və üzündə plastik əməliyyat etdirən Şorayın son görünüşü izləyiciləri tərəfindən bəyənilib.

Sözügedən fotonu təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.