Yaponiya cənubi-şərqi Asiya ölkələrində yaşayan vətəndaşlarına çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yaponiya hökuməti İndoneziya, Filippin, Malaziya, Tailand və Myanmada yaşayan vətəndaşlarına insanların sıx olduğu ərazilərdən və ibadət yerlərindən uzaq durmaları barədə çağırış edib. Açıqlamada bildirilir ki, bu ölkələrdə hücum ehtimalları artıb.

Məlumata görə, Yaponiya bu ölkədəki səfirliklərinə də xəbərdarlıq ünvanlayıb.

