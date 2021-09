Azərbaycanlı müğənni Samir Piriyev Azərbaycandan köçüb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı bundan sonra Moskvada müğənni Rəqsanə İsmayılova ilə birgə çalışacaq. Hazırda Rusiyada olan müğənni bu yaxınlarda ailəsini də Moskvaya gətirəcək.

Qeyd edək ki, S.Pireyev bir müddət öncə Türkiyəyə köçmüşdü.

