Bakıda qadın öz ərini intim görüntüləriylə şantaj edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oxu.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Xəzər rayon sakini 80 yaşlı R.M. hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edərək bildirib ki, arvadı 40 yaşlı T.M. onu intim görüntülərini sosial şəbəkələrdə yayacağı ilə hədələyib.

R.M. qeyd edib ki, həyat yoldaşı intim görüntülərini yaymamağı müqabilində ondan 20 min manat pul tələb edib.

Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

