Bu gün keçirilən hərraclar zamanı Avropada qazın min kubmetrinin qiyməti 750 ABŞ dollarını ötüb.

Metbuat.az bu barədə "ICE London" qitələrarası birjasının məlumatlarına istinadən xəbər verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.