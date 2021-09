Sosial şəbəkələrdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın sərxoş vəziyyətdə olduğunu nümayiş etdirən kadrlar yayılıb.

Metgbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə Paşinyanın ləngər vura-vura avtomobilinə doğru hərkət etdiyi görünür. Onu arvadı Anna Akopyan müşayiət edir.

