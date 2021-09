Respublika üzrə pensiyaların sentyabrın 15-də tam ödənilərək, yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

Bildirilir ki, həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyası ödəniləcək.

