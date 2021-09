Hollandiya klubunda oynayan isveç futbolçu Rami Kaib yerkökü yeyərkən çənəsini sındırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, nahar fasiləsi zamanı tərəvəzin bərkliyinə fikir verməyib və çənəsini qırıb.

Bu səbəbdən gənc futbolçu bir müddət komandada oynamayacaq.

