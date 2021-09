Elm dünyası ŞOKDA: "Uçan əjdahanı tapdılar" - FOTOLAR

Sən demə bu günə qədər filmlərdə izlədiyimiz uçan əjdahalar həqiqətən də mövcud olub. Hər halda alimlərin tapdığı tapıntılar bunu deməyə əsas verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, elm adamları Çilidə uçan əjdaha kimi bilinən qanadlı dinozavr qalıqlarını tapıblar. Məlumata görə, qalıqların 160 milyon il əvvələ aid olduğu güman edilir. Alimlər bildirir ki, qalıqlar “Rhamphorhybchinae” ailəsindən olan dinozavrların qalıqlarına bənzəyir.

Maraqlıdır ki, bu növ dinozavrların indiyə qədər yalnız şimal yarımkürəsində yaşadığı bilinirdi. Bu cənub yarımkürəsində tapılan ilk qalıqlardır.

