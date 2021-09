Yaponiyanın Tokaido bölgəsi sahillərində rixter cədvəli 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli dairələr məlumat yayıb. Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri yerin 450 kilometr dərinliyində yerləşib. Zəlzələ Tokio, Saitama, Kanaqava və Çiba əyalətlərində də hiss edilib.

Dağıntı barədə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.