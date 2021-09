Türkiyənin Şırnak bölgəsində PKK terrorçularına qarşı ötən ay keçirilən əməliyyatın detalları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, əməliyyat zamanı məhv edilmiş 3 terrorçudan biri uzun zamandır axtarışda olub. Bildirilir ki, “Diljin Mariya Dersim” ləqəbli Saniye Toprak adlı terrorçu türk hərbçilərinin şəhid olduğu hücumların əmrini verib.

Onun zərərsizləşdirilməsi üçün məlumat verənə Türkiyə 1 milyon türk lirası mükafat ayırmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.