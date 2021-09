Vilayət Quliyev vəfat edən qızından yazdı: “Axı nə üçün ona bu qədər..." - FOTO

"Axı nə üçün ona bu qədər sərbəstlik verdim? Nə üçün insanları sevməyi təlqin etdim? Nədən yalnız özünü fikirləşən bir eqoist kimi böyütmədim? Bəlkə onda bu fəlakət də baş verməzdi."



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Macarıstandakı sabiq səfiri Vilayət Quliyev bir neçə ay bundan əvvəl vəfat edən qızı Humay Quliyeva haqqında yazıb:

"Humayı itirməyimizdən 6 ay keçdi. 6 uzun və dərdli ay...Hər günü beyində və ürəkdə qurulan məhkəmələr, özünə yönəlik ittihamlarla dolu 6 ay. "Axı nə üçün ona bu qədər sərbəstlik verdim? Nə üçün insanları sevməyi təlqin etdim? Nədən yalnız özünü fikirləşən bir eroist kimi böyütmədim? Bəlkə onda bu fəlakət də baş verməzdi"- düşüncəsinin verdiyi çəkilməz əzab. Amma hər bir halda Humayla qürur duyuram. Yaradana mənə belə bir övladın valideyni olmaq xoşbəxtliyini bəxş etdiyi üçün daim minnətdaram" - -deyə sabiq səfir qeyd edib.

Xatırladaq ki, Vilayət Quliyevin qızı Humay Quliyeva bu ilin mart ayının 14-də dünyasını dəyişib. Onun hansı səbəbdən vəfat etdiyi açıqlanmayıb.



H. Quliyeva Azərbaycanlı Tələbələrin Avropa Forumunun (FASE) aktiv iştirakçılarından biri olub. O, bir sıra nüfuzlu qurumlarda çalışıb. BP, Dünya Bankı, "Financial Times”, Azərbaycan Mərkəzi Bankı və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə əməkdaşlıq edib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.