Rusiyanın tanınmış ordu generalı Viktor Kazançev 75 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mənbələri məlumat yayıb. Yerli mənbələr yazır ki, Kazançev Şimali Qafqazda Birləşmiş Qoşun Qruplaşmalarının komandanı olub. O həmçinin, Mərkəzi Asiya və Çexoslovakiya və Transbaykaldakı bir sıra tapşırıqları icra edib.

Qeyd edək ki, Viktor Kazançev 1946-cı ildə Belarusda doğulub.

