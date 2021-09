Çexiyada maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iti ilə ağaclıq ərazidə gəzməyə çıxan yerli sakin xəzinə tapıb. Daha doğrusu xəzinəni it tapıb. İt torpağı qazaraq pulla dolu baglama çıxarıb. Yerli sakin bağlamanın içinə baxanda əvvəlcə gördüklərinə inanmayıb. Bağlamanın içində çox sayda gümüş pul olub. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, gümüş pullar 14-cü əsrə aiddir. Hələlik pullar muzeydə saxlanılır.

Xəzinənin qarşılığında yerli sakinə mükafat verilib verilməyəcəyi maraq doğurur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.