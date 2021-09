Türkiyənin “Fənərbaxça” klubu basketbolçu Əli Məhəmməd ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub basketbolçu ilə yollarını hansı səbəbdən ayırdığını açıqlamayıb. Əli Məhəmmədə gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb.

Qeyd edək ki, Əli Məhəmməd 2015- 2016-ci ildən bu günədək klubda oynayıb.



