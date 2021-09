Rusiya prezidenti Vladimir Putin və suriyalı həmkarı Bəşər Əsəd arasında baş tutan görüşə dair təhlükəsizlik səbəbilə əvvvəlcədən məlumat verilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov belə açıqlama verib. Peskov bildirib ki, bəzi təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etmək vacibdir. Bu səbəbdən liderlər arasında görüşün baş tutacağı əvvəlcədən elan olunmayıb.

Qeyd edək ki, prezidentlər arasında görüşün olduğunu Kreml ötən gün açıqlayıb.

