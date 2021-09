Farer adalarında keçirilən festival zamanı balina və delfinlər məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ənənəvi festival zamanı sahilyanı ərazidəki mənzərə sosial mediada və müxtəlif dünyəvi qurumlar tərəfindən böyük etirazla qarşılanıb. 1428 canlının öldürüldüyü bildirilir. Bu son illərin rekordudur.

Məlumata görə, nəhəng canlılar müxtəlif üsullarla sahilə qovulur. Ardınca suya girən insanlar qətliama imza atır.

