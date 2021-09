Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovski teledebatların birində biabır olub.

Metbuat.az rus KİV-nə istinadla xəbər verir ki, debatlar zamanı Jirinovski ənənəyə görə ölkənin hazırkı liderlərini ittiham edərək emosional danışdığı zaman, şalvarı əynindən düşüb.O qədər də bu vəziyyətə əhəmiyyət verməyən Liberal Demokrat Partiyasının lideri geyimini düzəldərək çıxışına davam edib.

Həmin anların görüntülərini təqdim edirik:

