Azərbaycanın Əməkdar artisti Yaqub Zurufçu vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sənətçi bu gün müalicə aldığı "Yeni Klinika”da dünyasını dəyişib.

Bildirib ki, həkimlərin səyinə baxmayaraq, koronavirusa yoluxan Əməkdar artist dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Yaqub Zurufçu 1956-cı ildə aprelin 8-də Təbriz şəhərində anadan olub. Mərhum sənətçi 2009-cu ildə Əməkdar artist adına layiq görülmüşdü.

Allah rəhmət eləsi

